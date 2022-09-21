شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يكشف اقتراب الأهلى من صفقة محترف أفريقى فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى اقترب من التعاقد مع صفقة محترف أفريقى فى أوروبا قبل غلق باب القيد الصيفى.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "الأهلى يتكتم السرية وشغال فى صفقة محترف أفريقى فى أوروبا سامع كلام كتير فى هذا الشأن لكن لسه لم تحسم الصفقة بشكل نهائى".

ويضيف شوبير "الأكيد أن الأهلى أنهى ضم 8 لاعبين من وادى دجلة وسيتم الإعلان الرسمى عن هذه الصفقات".

وعن فريق الأهلى قال شوبير "برونو سافيو جاله شد بسيط وهيغيب عن مباراة بتروجت الودية وممكن ميشاركش فى التمرين كام يوم عادى يعنى زى أى لاعب".

وتابع شوبير "كولر طلب إقامة وديات الأهلى على استاد الاهلى والسلام وبيدرب بعض اللاعيبة على ركلات الجزاء بعد كل تمرين".

ويضيف "سواريز تلقى عرضا برتغاليا من نادى فى المركز السادس عشر، والراجل ده مدرب كويس ولم يحصل على فرصته مع الأهلى".