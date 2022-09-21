شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. علي فرج ونور الطيب حكاية حب على "مضارب" الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حب ومثابرة وتألق وهيمنة على عرش الاسكواش، كان ذلك العنوان الأمثل لقصة علي فرج ونور الطيب بطلي الاسكواش، اللذان خاضا تحديات الوصول إلى القمة جنباً إلى جنب من القفص الزجاجي إلى القفص الذهبي.

أثبت ثنائي الاسكواش، أن التحديات تنهار سريعاً أمام الإصرار والمثابرة والحب الذي جمعهما سواء في الرياضة التي يمارساها أو حياتهما الزوجية، خاصة بعدما رزق الثنائي بابنتهما فريدة.

لا يترك علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، مناسبة خلال مشاركته في البطولات إلا وأثنى على الدور الكبير الذي تقوم به زوجته في تحفيزه ومنحه الدعم اللازم للاستمرار على القمة، مشيراً أيضاً إلى الدور المسؤولية الكبيرة التي تتحملها سواء في تربية ابنتهما فريدة أو عودتها من جديد إلى المشاركة في البطولات واستعادة مكانتها بالتصنيف العالمي.

الزوجان علي ونور حققا من قبل إنجازاً فريداً بعدما حصدا بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، ليكونا أول زوجين يتوجان بلقب واحد فى نفس الرياضة.

علي فرج عرف بلعبه النظيف ونزاهة أخلاقه داخل القفص الزجاجي وهو ما جعله قدوة ومحط احترام وتقدير بين زملائه من اللاعبين.

أما نور الطيب فرفعت راية التحدي، لتؤكد أن الأمومة ليست عائقاً أمام حصد البطولات وتحقيق النجاح، في 6 ديسمبر 2020 علقت نور الطيب مضربها مؤقتاً، وأعلنت "بعد 22 عاماً من ممارسة الاسكواش حان الوقت لأصبح أماً"، بعد غياب استمر لنحو عام كامل رزقت خلاله نور الطيب بابنتها فريدة، عادت نور في شكل أقوى بمساندة زوجها بطل العالم للاسكواش علي فرج ، في ديسمبر 2021 شاركت في البطولات مجدداً من خلال بطولة بلاك بول، في 29 أغسطس الماضي قفزت الطيب لتقتحم قائمة توب 10 باالتصنيف العالمي، في 12 سبتمبر الجاري تقدمت مرة أخرى لتحل المركز السادس ثم قفزت إلى الخامس، ويعتبر التصنيف الثالث عالمياً هو أفضل مركز وصلت إليه نور الطيب.



نور الطيب وعلي فرج



نور الطيب وعلي فرج



نور الطيب وعلي فرج



نور الطيب وعلي فرج



نور الطيب وعلي فرج



نور الطيب وعلي فرج



نور الطيب وعلي فرج



نور الطيب وعلي فرج



نور الطيب وعلي فرج