شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى يحسم مصير برونو سافيو من ودية الأهلى مع بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع البرازيلى برونو سافيو لاعب النادى الأهلى لاختبار طبى اليوم الأربعاء لحسم مصيره من المشاركة فى ودية الأهلى وبتروجت، المقرر لها الخامسة مساء فى أولى وديات المارد الأحمر استعداداً للموسم الجديد.

أدى البرازيلى برونو سافيو جلسة في الجيم ثم قام بالجري حول الملعب بعد حصوله على ‏راحة من مران الأمس، وفقًا لرؤية الجهاز الطبي وبالتنسيق مع الجهاز الفني بسبب إجهاد بسيط ‏للاعب نتيجة مشاركته في عدد من المباريات قبل وصوله إلى القاهرة، ومشاركته في فترة ‏الإعداد التي اشتملت على تدريبات على فترتين، ويعاد تقييم حالته اليوم قبل مباراة ‏بتروجت الودية، وذلك بحسب ما نشر الموقع الرسمى للأهلى.

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى، قد أعلن عن انضمام البرازيلى برونو سافيو، ‏لاعب نادى بوليفار البوليفى إلى صفوف الأهلى لمدة ثلاثة مواسم، مع أحقية الأهلى ‏فى تمديد التعاقد لموسم رابع، بعد إنهاء كل الأمور الإدارية والمالية مع اللاعب ونادي بوليفار.

ارتدى البرازيلي برونو سافيو لاعب الأهلى الجديد، قميص رقم 11 الخاص بالحاوى وليد سليمان لاعب الأهلى الذى أعلن اعتزاله بنهاية الموسم الماضى.