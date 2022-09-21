شكرا لقرائتكم خبر عن يد الزمالك ينتظر الفائز من الشارقة والكويت لملاقاته بنصف نهائى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر فريق كرة اليد بنادى الزمالك نظيره الفائز من مباراة الشارقة والكويت الكويتى لمواجهته فى نصف نهائى البطولة العربية المقامة فى تونس، وتستمر حتى يوم 27 سبتمبر الجارى.

ومن المقرر أن يقام دور نصف النهائى يوم 25 سبتمبر الجارى ، حيث تأهل الزمالك مباشرة لدور نصف النهائى وفقا لجدول المنافسة فى ظل اعتذار فريق كسكيدة عن المشاركة.

وفاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك أمس على نظيره مولودية الجزائر بنتيجة 26/31 فى ثالث مواجهات دور المجموعات بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس، وتستمر حتى يوم 27 سبتمبر الجارى،ليتأهل إلى نصف النهائى.

وفى مشواره إلى قبل النهائى فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على الكويت الكويتى بنتيجة 20/23 فى ثانى مواجهاته بالبطولة العربية التى تستضيفها تونسوفاز بأولى مواجهاته السبت، على الترجي التونسى بنتيجة 28/32.

وتوج فريق كرة اليد بنادى الزمالك، مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاثة أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.. وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11/13 لصالح الزمالك، وسط محاولات الأهلى لتقيل فارق الأهداف.