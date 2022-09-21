شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخوض أول تجاربه الودية أمام بتروجت اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الأهلي أولى تجاربه الودية اليوم الأربعاء عندما يلتقي بتروجت ضمن برنامج التحضير للموسم الجديد 2022 / 2023 ، في أول لقاء تحت قيادة الجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري مارسيل كولر، وهي المباراة التي يسعى خلالها الجهاز الفني للتأكد من استيعاب اللاعبين الجمل الفنية التي عكف على تطبيقها خلال الفترة الماضية منذ بداية فترة الإعداد يوم 11 سبتمبر الجاري.

وينوي مارسيل كولر إشراك مجموعة من اللاعبين في ودية بتروجت اليوم، من أجل الاطمئنان على مستواهم البدني، على أن يشرك البعض الآخر منهم في مباراتيه الوديتين القادمتين ضد أسوان وطلائع الجيش يومي 25 و29 من شهر سبتمبر الجاري، من أجل منح فرصة المشاركة لكل اللاعبين والاطمئنان على جاهزيتهم الفنية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

وحرص الجهاز الفني للأهلي على تطبيق بعض الجمل الفنية مع لاعبي الأهلي خلال الأيام الماضية ويرغب في تنفيذها بشكل عملي خلال التجارب الودية، من أجل التعرف على مدى استيعاب اللاعبين لفكره الخططي وما ينقص اللاعبين من أجل الالتزام الكامل بتنفيذ الجرعات التدريبية التي يتمرنوا عليها في التدريبات اليومية.

وبخلاف مباراة بتروجت اليوم، سيلتقى الأهلى مع أسوان يوم 25 سبتمبر، ثم يخوض الودية الثالثة أمام طلائع الجيش يوم 29 سبتمبر الجارى خلال فترة إعداد لاعبيه للموسم الجديد.