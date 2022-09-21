شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر اخطار إيليكت التشادى بموعد حضوره للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر مسئولى نادى الزمالك تلقى إخطارًا من إيليكت التشادى يحدد فيه موعد حضوره إلى القاهرة من أجل خوض مباراة الإياب المقرر لها يوم 25 من الشهر الجارى، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الدور التمهيدى من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ولم يحدد الفريق التشادى موعد حضوره إلى القاهرة حتى الوقت الحالى، لاسيما وإنه كان هناك مخاطبات مع الاتحاد الأفريقي "كاف" من أجل تعديل موعد المباراة وإقامتها يوم 30.

وأكد مسئولو نادى إيليكت أنهم سيحضرون إلى القاهرة، من أجل خوض مباراة العودة أمام الزمالك، وأنه لا صحة لما تردد حول انسحاب الفريق وعدم الحضور بسبب وجود أزمة مالية تمنعهم من السفر إلى مصر.

وينتظر فريق فلامبو البوروندى المتأهل من الزمالك وإيليكت التشادى لمواجهته فى دور الـ32 من بطولة دورى الأبطال، بعدما نجح الفريق البوروندى فى التأهل لهذا الدور على حساب فريق الاتحاد الليبي، حيث انتهت مباراة الذهاب فى بوروندى بفوز صاحب الأرض بهدف دون رد، وفى مباراة العودة فاز الفريق الليبى بنتيجة 2 / 1.

وتقام مباراة ذهاب دور الـ 32 من دورى أبطال أفريقيا خلال الفترة من 7-9 أكتوبر، على أن تقام مباراة الإياب خلال الفترة من 14 -16 من نفس الشهر.