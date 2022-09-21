شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب كامل العدد فى المران قبل الأخير استعدادا لمواجهة النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل المنتخب الوطني تدريباته اليوم الأربعاء بكامل نجومه بعد اكتمال صفوفه بالمحترفين السبعة، ولاعبي الزمالك، استعدادا لودية النيجر المقرر لها الجمعة.

وبدأ وصول المحترفين يوم الأثنين الماضي بانضمام الثلاثي طارق حامد وحجازي وأحمد حسن كوكا وتوالى وصول محمد النني ومرموش وترزيجيه ومحمد صلاح لتكتمل الصفوف في مران اليوم والغد قبل مواجهة الجمعة.

ويعقد فيتوريا محاضرة للاعبين في مران اليوم الذي يشهد الاستقرار على خطة اللعب المناسبة، قبل المران النهائي غدا الخميس استعدادا للقاء النيجر.

وجاءت القائمة النهائية التي اختارها فيتوريا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي، وخط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح.

واختار في خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور، وفي الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.