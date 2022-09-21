تاكيس جونياس يناقش جهازه المعاون فى ترتيبات معسكر الإعداد لبيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - يناقش اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى لفريق بيراميدز مع أفراد جهازه المعاون ترتيبات معسكر الإعداد للموسم الكروى الجديد، حيث يرغب جونياس فى دخول الفريق معسكر مغلق قبل فترة كافية من انطلاق الدورى.

وحدد تاكيس جونياس مع جهازه المعاون النظام الذى سيتم اتباعه فى المعكسر، بالإضافة للمباريات الودية التى سيخوضها الفريق من أجل تجهيز كافة اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية.

فى سياق أخر، يقترب مسئولى نادى بيراميدز من التوصل لاتفاق مع نجم الفريق عبد الله السعيد، لتمديد تعاقده موسم إضافى ليستمر مع الفريق السماوى موسمين مقبلين خاصة وإن عقد اللاعب ممتد حتى نهاية الموسم المقبل.

ودخل مسئولى بيراميدز فى مفاوضات جادة مع عبد الله السعيد من أجل تمديد تعاقده لمدة موسم إضافى بحيث ينتهى فى موسم 2023 / 2024، واقترب الطرفان بشدة من التوصل لاتفاق على التجديد.

ويعد عبد الله السعيد أحد أهم العناصر داخل صفوف فريق بيراميدز نظرًا لامكانياته الفنية، وقيامه بدور القائد داخل وخارج الملعب، وهم الأمر الذى دفع بيراميدز للتمسك باللاعب ومفاوضته لتمديد تعاقده، ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمى عن التمديد فور توقيع اللاعب على العقود الجديدة.