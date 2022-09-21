شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه منتخب الشباب ودياً اليوم في الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق طلائع الجيش بقيادة علاء عبد العال اليوم الأربعاء مباراة ودية في السادسة مساءاً مع منتخب الشباب بقيادة محمود جابر بمعسكر الفريق المغلق بالإسكندرية فيما يلاقى الأهلى وديا فى 29 سبتمبر الجارى.

وقرر علاء عبد العال، إقامة تدريبات فريقه بمعسكر الإسكندرية على فترتين صباحا ومساء لرفع الكفاءة الفنية والبدنية للاعبين استعدادا للموسم الجديد، وبدأ معسكر الطلائع فى الإسكندرية السبت الماضى ويستمر حتى السبت المقبل.

وأنهى الطلائع الموسم المنقضي في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 14 لقاء وتعادل في مثلها وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.

عقد علاء عبد العال المدير الفني لطلائع الجيش اجتماعاً مع الصفقات الجديدة لحثهم على بذل أقصى جهد لحجز مكان في التشكيل الاساسى للفريق استعداداً للموسم الجديد ، وتعاقد طلائع الجيش مع ثمانية صفقات جديدة وهى: "محمد فتح الله ـ كريم طارق ـ إسلام محارب ـ مصطفى الخواجة ـ محمد شريف حتحوت ـ أحمد أيمن منصور ـ محمود وحيد ـ خالد قمر".

وطالب علاء عبد العال لاعبيه الجدد بالتركيز في معسكر الإسكندرية لرفع الكفاءة البدنية لهم قبل خوض المباريات الودية ، وجدير بالذكر أن مسئولي الجبلاية قد حددوا يوم 16 أكتوبر المقبل موعدًا لانطلاق الموسم الجديد.