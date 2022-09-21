شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب "كباتن" منتخب مصر بعد انضمام أحمد حجازى لمعسكر الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض المنتخب الوطنى بقيادة روى فيتوريا معسكرا مغلقا حاليا بالإسكندرية، استعدادا لخوض مباراتين وديتين أمام النيجر وليبيريا يومى 23 و27 سبتمبر الجارى، وانضم الثلاثى المحترف أحمد حجازى وطارق حامد وأحمد حسن كوكا للمعسكر أمس.

وجاء ترتيب الكباتن في المنتخب كالتالي محمد صلاح ثم أحمد حجازي ثم عمر جابر ثم أحمد الشناوى ثم محمد ابراهيم ثم محمد الشناوي.

وفي حالة تساوي أى لاعبين في معيار الأقدمية اي موعد بدء مشوارهما الدولي في نفس التوقيت، ففي هذه الحالة يتم الرجوع الي عدد المشاركات الدولية، فمثلا حجازي وعمر جابر شاركا لأول مرة مع المنتخب يوم 3 سبتمبر، وأحمد الشناوى ومحمد ابراهيم شاركا لأول مرة 8 أكتوبر إلا أن عدد المشاركات جعلت الأفضلية في الترتيب لحجازي علي عمر جابر، وأحمد الشناوي علي ابراهيم .