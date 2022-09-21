شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواصل استعداداته فى معسكر القاهرة للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل النادي المصري، تحت القيادة الفنية الجديدة لإيهاب جلال، استعداداته للموسم الجديد، وذلك بعد انضمام الصفقات الجديدة للفريق، حيث يبحث الفريق البورسعيدي عن استعادة مكانته بين الكبار.

وحسم النادى المصرى 9 صفقات، حتى الآن، خلال الميركاتو الصيفى الجارى، وذلك فى إطار خطة التدعيمات التى يسير عليها النادى البورسعيدى استعداداً للموسم الجديد، حيث يرغب المصرى فى استعادة مكانته بين الكبار.

وتعاقد النادى المصرى أولاً مع عبد الرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف الجزائرى لتدعيم خط الهجوم، ثم أعلن المصرى تعاقده مع الجزائرى عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربى.

كما تعاقد المصرى مع مروان حمدى مهاجم نادى الزمالك لمدة 4 مواسم، كما حصل النادى على توقيع أنتونى أكبوتو، لاعب أشانتى كوتوكو الغانى، كما تعاقد مع حسين السيد ظهير أيسر بيراميدز، وعمرو سعداوي ظهير أيسر الجونة، ومحمد دبش مدافع البنك الأهلي، وأخيراً المهاجم الكاميرونى فرانك مبيلا إيتوجا ومحمود جاد.