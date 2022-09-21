شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يترقب مشاركة محمد صلاح فى التدريبات اليوم استعدادا لوديتىّ النيجر وليبيريا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفنى لمنتخب مصر، مشاركة محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزى، فى تدريبات الفراعنة بالإسكندرية اليوم الأربعاء استعدادا للمباراة الودية أمام النيجر المحدد لها فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية.
وصل محمد صلاح القاهرة مساء الثلاثاء وانضم لمعسكر المنتخب فى برج العرب ، وينتظرمشاركته فى التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء .
استقبل البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركى وأحمد سيد زيزو ومحمود الونش لاعبا الزمالك ، لدى وصولهم معسكر المنتخب الوطنى بالإسكندرية، وبعدهم وصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، لمعسكر الفراعنة بالإسكندرية استعدادا للمباراة الودية أمام النيجر المحدد لها فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية.
أجرى الجهاز الطبي للمنتخب الوطنى بقيادة محمد أبو العلا مسحة كورونا لأفراد الجهاز الفني وجميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر وجاءت نتيجتها سلبية.
ويستعد منتخب مصر لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي 23 و27 في الثامنة مساءً باستاد الإسكندرية.
وأعلن الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا قائمة وديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية، وتضم 27 لاعبًا وهم :
حراسة المرمى
محمد الشناوي
أحمد الشناوي
محمد صبحي
الدفاع
كريم فؤاد
عمر جابر
علي جبر
أحمد حجازي
محمد عبد المنعم
أسامة جلال
محمود الونش
محمد حمدي
أحمد أبو الفتوح
خط الوسط
حمدي فتحي
طارق حامد
أيمن أشرف
محمود حمادة
إمام عاشور
إسلام عيسى
أحمد سيد زيزو
محمد إبراهيم
الهجوم
محمد صلاح
عبد الرحمن مجدي
أحمد حسن كوكا
مروان حمدي
مصطفى محمد
عمر مرموش
محمود حسن تريزيجيه