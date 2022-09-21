شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يترقب مشاركة محمد صلاح فى التدريبات اليوم استعدادا لوديتىّ النيجر وليبيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب الجهاز الفنى لمنتخب مصر، مشاركة محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزى، فى تدريبات الفراعنة بالإسكندرية اليوم الأربعاء استعدادا للمباراة الودية أمام النيجر المحدد لها فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية.

وصل محمد صلاح القاهرة مساء الثلاثاء وانضم لمعسكر المنتخب فى برج العرب ، وينتظرمشاركته فى التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء .

استقبل البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركى وأحمد سيد زيزو ومحمود الونش لاعبا الزمالك ، لدى وصولهم معسكر المنتخب الوطنى بالإسكندرية، وبعدهم وصل محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، لمعسكر الفراعنة بالإسكندرية استعدادا للمباراة الودية أمام النيجر المحدد لها فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد الإسكندرية.

أجرى الجهاز الطبي للمنتخب الوطنى بقيادة محمد أبو العلا مسحة كورونا لأفراد الجهاز الفني وجميع اللاعبين المتواجدين في المعسكر وجاءت نتيجتها سلبية.

ويستعد منتخب مصر لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي 23 و27 في الثامنة مساءً باستاد الإسكندرية.