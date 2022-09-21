شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاهلى يبدأ توزيع الاحمال بناء على نتائج القياسات البدنية للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على توزيع الأحمال البدنية على لاعبي الفريق الأحمر وفقا للنتائج التي أظهرتها نتيجة القياسات البدنية التي خضع لها اللاعبين في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي حرص الجهاز الفني على الخضوع لها من أجل التوقف على الحالة الطبية لكل لاعبه ومستواه البدني.

ويتضمن البرنامج الذي حدده تيزيان أندرياس أندويا مخطط أحمال الأهلي على توزيع الأحمال على اللاعبين بمستويات مختلفة وفقا للحالة البدنية لكل لاعب، بحيث يتم تخفيف التدريبات للاعب معين يعاني من الإصابة بشد في العضلة الخلفية أو الأمامية أو الضامة، أو أظهرت القياسات أنه مهدد بالتعرض لإصابة عضلية خلال وقت زمني معين، بخلاف أن الجهاز الفني حرص على خضوع كل اللاعبين للقياسات البدنية بما فيهم الصفقات الجديدة التي تم إبرامها مؤخرا ولم تتواجد في اليوم المحدد للقياسات البدنية لكل اللاعبين ببداية فترة الإعداد.

ويحرص كولر على عقد جلسات مع لاعبى الفريق بشكل مُنفرد، من أجل التعرّف عليهم تدريجيًا، ومعرفة بعض الأمور الخاصة بهم، سواء في الملعب أو خارجه، ويتحدث كولر مع كل لاعب بشكل مُنفرد على هامش التدريبات التى يخوضها الأهلي حاليا باستاد التتش من أجل التقرب من اللاعبين والاستفسار عن بعض الأمور التي يرى المدرب السويسري الجديد للفريق أنها ستُفيده في مهمته مع المارد الأحمر.