شكرا لقرائتكم خبر عن وصول "جاريدو" لقيادة الدراويش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة الإسماعيلي، علي استقبال الأسباني خوان جاريدو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الجديد، بمطار القاهرة الدولي استعدادًا لقيادة الفريق قبل بداية الموسم الكروي الجديد.

وكان فى استقباله المهندس خالد زين نائب رئيس الإسماعيلي وسيد العركي مدير العلاقات العامة بالنادي وأحمد علوي المستشار القانوني للدراويش.

وكان مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس يحيى الكومي، قد أتم الاتفاق بشكل نهائي مع المدرب الأسباني لتولي الإدارة الفنية للفريق، على أن يقوم بتوقيع العقود اليوم - الأربعاء - فى تمام الساعة الرابعة عصرا بحضور وسائل الإعلام المختلفة.

وسيبدأ مهمته رسميًا بعد التوقيع مباشرة، وذلك لإستكمال فترة الإعداد استعداداً لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.