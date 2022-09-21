شكرا لقرائتكم خبر عن 11 ناديا يرفعون شعار "صنع فى مصر" فى القيادة الفنية بالموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع 11 ناديا فى الكرة المصرية شعار "صنع فى مصر" فى اختيارات المدرب الفنى فى الموسم الجديد، من أجل الظهور المميز ومحاولة التتويج بالبطولات فى الموسم الجديد بالاعتماد على المدربين الأكثر دراية بأحوال الكرة المصرية.

وتستعد جميع الأندية المصرية فى الوقت الحالى لتدعيم صفوفها وتجهز لاعبيها من أجل الموسم المقبل من بطولة الدورى وكأس مصر للظهور بشكل مميز.

واستقرت 4 أندية على الإبقاء على مدربينهم المصريين فى الموسم الجديد وهى كل من فيوتشر مع على ماهر، والبنك الأهلى مع خالد جلال، وسيراميكا مع أحمد سامى، وأخيرا المقاولون العرب مع شوقى غريب الذى نجح فى إبقاء الذئاب فى الدورى الموسم الحالى.

بينما قامت 7 أندية بتغيير المدربين والتعاقد مع مدربين مصريين لإعادتها إلى المستوى المميز وتحقيق مركز متقدم فى الدورى الموسم المقبل.

ونستعرض الـ11 ناديا الذين يدخلون الموسم الجديد بمدربين مصريين فى التقرير التالى..

فيوتشر – على ماهر

البنك الأهلى – خالد جلال

المقاولون – شوقى غريب

سيراميكا – أحمد سامى

طلائع الجيش – علاء عبد العال

سموحة – طارق العشرى

المصرى – إيهاب جلال

أسوان – ربيع ياسين

الداخلية – رضا شحاتة

حرس الحدود – أحمد أيوب

إنبى – أحمد كشرى