شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحدد "برنامج تدريبى خاص" للوردى ونداى فى ظل غيابهما عن لقاء إيليكت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، برنامج تدريبى خاص للثنائى المغربى زكريا الوردى، والسنغالى إبراهيما نداى لتعويض غيابهما عن مواجهة إيليكت التشادى فى الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

ولم يشارك نداى والوردى فى مباراة الذهاب أمام بطل تشاد التى انتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد فى الكاميرون، كما إنهم سيغيبان عن مباراة العودة المقرر لها يوم 25 على استاد القاهرة، حيث سيحق لهم المشاركة مع الزمالك من دور الـ 32.

وينتظر فريق فلامبو البوروندى المتأهل من الزمالك وإيليكت التشادى لمواجهته فى دور الـ32 من بطولة دورى الأبطال، بعدما نجح الفريق البوروندى فى التأهل لهذا الدور على حساب فريق الاتحاد الليبي، حيث انتهت مباراة الذهاب فى بوروندى بفوز صاحب الأرض بهدف دون رد، وفى مباراة العودة فاز الفريق الليبى بنتيجة 2 / 1.

وتقام مباراة ذهاب دور الـ 32 من دورى أبطال أفريقيا خلال الفترة من 7-9 أكتوبر، على أن تقام مباراة الإياب خلال الفترة من 14 -16 من نفس الشهر.