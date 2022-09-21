مصدر بجهاز المنتخب لمصراوي: اتخذنا كافة الإجراءات الصحيحة لضم لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصدر بجهاز المنتخب الوطني، إنهم اتخذوا كافة الإجراءات الصحيحة لضم لاعب الزمالك لمعسكر المنتخب الجاري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء:"تم الإعلان عن قائمة المنتخب يوم ١٨ فهل كانت بلاعبي الزمالك أم بدونهم".

ويستمر معسكر المنتخب الوطني خلال 13 و27 سبتمبر الجاري؛ استعدادًا لوديتي النيجر وليبيريا.

وكان المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أمير مرتضى منصور، قد استنكر عدم التنسيق من قِبل إداري المنتخب الوطني قبل انضمام لاعبي الزمالك للمعسكر.

وقال أمير مرتضى منصور، خلال مداخلة بقناة ناديه في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء:"ليس معني فوزي أمام إليكيت التشادي أن اللعب هنا سهل ومع احترامي لمدير المنتخب فكان دوره أن يتواصل مع مدير الكرة بالنادي حتى لا نصل لهذا الوضع وأنا من سعيت وتواصلت مع اتحاد الكرة وفتحت النقاش في الموضوع".

وفاز الزمالك بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره التشادي إليكيت على أرض الأخير ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتابع المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك:"نحن النادي الوحيد الذي أنهى بطولة الدوري ولم يمنح اللاعبين راحة فخضنا كأس لوسيل ثم دور الـ 64 في أفريقيا ولدي لاعبين مقيدين في أفريقيا وتم بيعهم، وفوجئت في تدريب اليوم بانضمام لاعبي الزمالك الدوليين لمعسكر المنتخب بدون إخطارنا ولم يحدث بيننا أي تنسيق واتحاد الكرة بشأن موعد مباراتي إليكيت التشادي ولا نملك سوى 14 لاعبًا قبل مواجهة إيليكت التشادي من ضمنهم 3 حراس مرمى والزمالك سيخوض مباراة رسمية في دوري أبطال أفريقيا وليست مباريات ودية".

واسترسل أمير مرتضى:" خاطبنا اتحاد الكرة رسميًا أمس للتأكيد على وجود أزمة قبل مباراة إليكيت بسبب انضمام اللاعبين الدوليين لمعسكر المنتخب ومع احترامي لمحمد غرابة كان من المفترض أن يكون هناك تواصل ولا يصح أن نترك الموضوع وأن يكون اللاعبين في المنتخب وترسل لي إخطارًا الساعة 12 منتصف الليل تطالبني باللاعبين التي معك في المعسكر".

واستطرد:"اتحاد الكرة أخطرنا رسميًا من نصف ساعة بطلب ضم الرباعي أحمد فتوح، محمود حمدي (الونش)، إمام عاشور وأحمد السيد (زيزو) ولديّ أيضًا لاعبين حُرمت منهم في المنتخب مثل محمد صبحي حارس المرمى وعمر جابر وكذلك دونجا ولكن لأجل المنتخب كان لابد أن يكون هناك تنسيقًا لا أن يُقال لي لو منحتك لاعبيك نادِ آخر سيتحدث ليس مشكلتي أن النادي الآخر لا يلعب دور الـ 64".

وأتم المشرف على الكرة بنادي الزمالك تصريحاته بقوله:"دور اتحاد الكرة المصري مساعدة الأندية المصرية التي تُشارك في أفريقيا ولم أقل (أشمعنى) أي نادِ وفيريرا في حالة استياء بسبب عدم وجود أي مخاطبة رسمية فكيف يهاتفون اللاعبين ويطالبونهم بالحضور، اللاعبين ليس طرفًا ولكن تعاملوا بتلقائية وهناك مسؤول باتحاد الكرة أتواصل معه وطالبته باستثناء لاعبي الزمالك ليخوضوا مباراة إليكيت ثم يضم الفريق بالكامل إن أراد أو يؤجل الاتحاد الأفريقي المباراة لي وأناشد مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري بحل الأمر لنادي الزمالك المصري الذي يُشارك في بطولة أفريقية".

ويستضيف الزمالك نظيره التشادي إليكيت عند الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل في إياب دور 16 من دوري أبطال أفريقيا.