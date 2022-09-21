خالد قمر: أفضل فتراتي بالاتحاد السكندري.. وأتمنى العودة للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يرى خالد قمر المنضم خلال الانتقالات الصيفية لفريق طلائع الجيش أن فترة لعبه بصفوف الاتحاد السكندري هي الأفضل في مسيرته.

وأضاف قمر، في تصريحات لفضائية المحور: أفضل فترة لي كانت مع الاتحاد السكندري بعد الشرطة فأعد من هدافين النادي وحزين على الجونة وأننا قصرنا مع كابتن طلعت يوسف وواثق من عودة الجونة لمكانه الطبيعي".

وأتم اللاعب تصريحاته بقوله: "عقدي كان لمدة موسمين وكان يتبقي لي مستحقات فتنازلت عنها وانضممت لطلائع الجيش وأتمنى أن يكون طلائع الجيش بوابتي للعودة مرة أخرى للمنتخب وعن عمري فكباتن المنتخب في مثل عمري أو أكثر مثل أحمد حجازي وطارق حامد وعبدالله السعيد".