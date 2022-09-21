كريم طارق: فضلت عرض طلائع الجيش.. وواثق في عودة الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال كريم طارق لاعب فريق الجونة المعار لنظيره طلائع الجيش، إنه يثق في قدرة الجونة على العودة للدوري الممتاز.

وأضاف كريم طارق، في تصريحات لفضائية صدى البلد:"المباريات السهلة هي التي تسببت في فقدات الجونة للنقاط ومن ثمّ الهبوط وإن شاء الله يعود".

وتابع لاعب طلائع الجيش الحالي:"بعد نهاية الموسم تواصل مع النادي وأنه سيتعاقدوا معي على سبيل الإعارة لمدة موسم وطلائع الجيش مكاني الذي انضممت منه للمنتخب وتحدث معي الأهلي والزمالك منه".

وأتم جناح طلائع الجيش تصريحاته بقوله:"فضلت العود لطلائع الجيش على العروض الأخرى فأعرف الجميع هنا".