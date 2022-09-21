شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يدرس عروض هشام عادل وسيراميكا ينافس الاتحاد السكندرى لضمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مسئولو نادى غزل المحلة بعض العروض المقدمة للاعب هشام عادل صانع ألعاب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والذى يعد من أفضل اللاعبين في الفريق المحلاوى الموسم الماضى، حيث شارك فى 29 مباراة وتمكن من إحراز 3 أهداف.

ومن العروض المقدمة للاعب هشام عادل أندية سيراميكا والاتحاد السكندرى، حيث كان تتواجد عروض أخرى من نادى المصرى البورسعيدى ولكن لن يتم الاتفاق على المقابل المادى لانتقال اللاعب، مما أدى إلى التراجع عن الصفقة.

ويسعى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم لإبرام بعض الصفقات القوية لدعم الفريق الموسم المقبل، فى ظل المنافسة الشرسة التى تشهدها البطولة الموسم المقبل، وحصد مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة.

وأنهى فريق غزل المحلة بطولة الدورى المصرى الممتاز الموسم الماضى، بالمركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة، حيث تمكن من الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 15 مباراة وتعرض للهزيمة فى 12 مباراة.