شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطلب تسجيلا لمباراتي النيجر أمام أوغندا وتنزانيا قبل مواجهة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني، من جهازه المعاون، تسجيل لمباراتي النيجر أمام أوغندا وتنزانيا في تصفيات أمم أفريقيا الحالية، لدراسة المنافس عن قرب، قبل مواجهة الفريقين الودية الجمعة المقبل.

كان المنتخب النيجري التقى أوغندا في مستهل مشواره بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم في كوت ديفوار العام بعد المقبل وتعادل فيها بهدف لكل فريق، قبل أن يلتقي تنزانيا في الجولة الثانية ويحقق نفس النتيجة.

ويسعى فيتوريا إلى الوقوف عند كل كبيرة وصغيرة في المنافس، لتحقيق انطلاقة مميزة للمنتخب، قبل مواجهتي مالاوي في مارس المقبل بالتصفيات القارية.

وجاءت القائمة النهائية التي اختارها فيتوريا كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد صبحي، وخط الدفاع: كريم فؤاد - عمر جابر - علي جبر - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أسامة جلال - محمود حمدي الونش - محمد حمدي - أحمد فتوح.

واختار في خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أيمن أشرف - محمود حمادة - إسلام عيسى - أحمد سيد زيزو - محمد إبراهيم - إمام عاشور، وفي الهجوم: محمد صلاح - عبد الرحمن مجدي - أحمد حسن كوكا - مروان حمدي - مصطفى محمد - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه.