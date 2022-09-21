شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الثورة والعقارات والسيارات.. المنافسة تحتدم بين ميسي ورونالدو خارج الملعب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ظل ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يتنافسان على أرض الملعب طيلة 15 عامًا سواء في برشلونة وريال مدريد أو بعدها بعد انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان ورونالدو إلى يوفنتوس ثم مانشستر يونايتد.

ويُنظر إلى الثنائي على نطاق واسع على أنهما اثنان من أعظم اللاعبين في العالم على الإطلاق، ويفخر اللاعبان بإحصائيات مذهلة حقًا.

وقالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية إن أداء النجمين في الملعب ليس فقط ما يلفت الأنظار لهما هذه الأيام، حيث يتنافس ميسي ورونالدو أيضًا عندما يتعلق الأمر بإحصائياتهما خارج الملعب.

ويبلغ مستوى دخل الثنائي 48 مليون جنيه إسترليني سنويا لكل منهما عندما يتعلق الأمر بالمبلغ الذي يدره من خلال صفقات الرعاية.

ويتمتع رونالدو بأفضلية عندما يتعلق الأمر بالإيرادات التي يحققها من خلال كل منشور على حسابه في انستجرام حيث يجني النجم البرتغالي 1.2 مليون جنيه إسترليني عن كل منشور مقابل 1.05 مليون جنيه إسترليني لميسي.

ويتفوق النجم البرتغالي أيضًا على قائد الأرجنتين عندما يتعلق الأمر بإمبراطوريته العقارية حيث يمتلك عقارات تبلغ قيمتها 43 مليون جنيه إسترليني مقارنة بـ 17 مليون جنيه إسترليني لميسي.

ومع ذلك، هذا لا يشمل منزل ميسي الحالي في باريس والتي يستأجره مقابل 17.260 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا.

ويتفوق ميسي على رونالدو فيما مجموع السيارات التي يملكها ويبلغ سعره 28 مليون جنيه إسترليني، أي أكثر بـ 9 ملايين جنيه إسترليني من رونالدو.

وبشكل عام، يمتلك ميسي أيضًا صافي ثروة أعلى بمقدار 87 مليون جنيه إسترليني ويُعتقد أن ثروة ميسي تزيد عن نصف مليار جنيه إسترليني.

وسيزداد هذا فقط لأنه يكسب حاليًا أكثر من رونالدو، حيث يدفع له باريس سان جيرمان 65 مليون جنيه إسترليني سنويًا مقارنةً براتب نجم مانشستر يونايتد السنوي البالغ 52 مليون جنيه إسترليني.

وتصدّر ميسي أيضًا قائمة فوربس الأخيرة لأفضل الرياضيين أجورًا في العالم وجاء رونالدو في المركز الثالث خلف ليبرون جيمس نجم فرق لوس أنجليس ليكرز المنافس في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين.

وبين مايو/آيار 2021 ومايو/آيار 2022، تردد أن ميسي حصل على 113 مليون جنيه إسترليني مقارنة بـ 100 مليون جنيه إسترليني لرونالدو.