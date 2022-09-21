ثالث الصفقات.. الزمالك يعلن ضم دونجا رسمياً

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي الزمالك، مساء الثلاثاء، ضم نبيل عماد دونجا رسمياً، قادماً من نادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويواصل الزمالك تدعيم صفوفه، استعدادًا للموسم الجديد، والمنافسة على البطولات محليًا وإفريقيًا.

وبحسب ما نشر الحساب الرسمي للزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الزمالك يختار من يختاره؛ من قرر أن يلعب من أجل الشعار، رحبوا معنا بلاعبنا الجديد، نبيل عماد دونجا".

ونشر حساب الزمالك فيديو لـ اللاعب بقميص الفريق الأبيض، بالإضافة إلى لحظة توقيعه على عقود الانتقال للقلعة البيضاء، برفقة أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة.

وكان الزمالك قد نجح في ضم صفقتين رسمياً في الميركاتو الصيفي الحالي، وهما إبراهيما نداي وزكريا الوردي.

كما أعلن الزمالك ايضاً عن عودة الحارس الدولي الشاب محمد صبحي، لصفوف القلعة البيضاء، بعد انتهاء فترة إعارته لنادي فاركو.

ويستعد الزمالك لمواجهة إليكت التشادي في إياب الدور التمهيدي الأول لدوري أبطال إفريقيا، ومقرر لها يوم الأحد 25 من شهر سبتمبر الجاري.

وكان الزمالك انتصر في مواجهة الذهاب على إليكت بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت الأحد الماضي بالكاميرون.