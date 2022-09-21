شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب اتحاد الكرة بالتدخل لحل أزمة لاعبيه مع المنتخب قبل مباراة بطل تشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك، اتحاد الكرة بالتدخل لحل أزمة الزمالك أمام إليكت التشادى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقال أمير مرتضى منصور فى مداخلة مع خالد الغندور فى برنامج "زملكاوى" المذاع على قناة الزمالك: "اتحاد الكرة تواصل مع الاتحاد التشادى لتأجيل مباراة الذهاب من أجل لعب مباراة الهلال فى كأس لوسيل، وبالفعل تأجلت المباراة".

وتابع: "لم يحدث أى تنسيق بيننا وبين اتحاد الكرة بشأن معسكر منتخب مصر وموعد مباراتى إليكت التشادى، ولم نتلق أى إخطار من إدارى المنتخب باستدعاء اللاعبين ولم يصلنا أى جواب".

وأوضح: "علمنا أن الإدارى تواصل تليفونيا للانضمام وفوجئت فى تدريب اليوم بانضمام لاعبى الزمالك الدوليين لمعسكر المنتخب دون إخطارنا".

وأضاف: "خاطبنا اتحاد الكرة رسميا أمس للتأكيد على وجود أزمة قبل مباراة إليكت بسبب انضمام اللاعبين الدوليين لمعسكر المنتخب، واتحاد الكرة أخطرنا رسميا من نصف ساعة لطلب الرباعى فتوح والونش وزيزو وإمام عاشور".

وتابع: "لماذا نصدر مشكلة دون أى مشكلة خاصة أن مباراتى المنتخب وديتين لن تؤثر على المنتخب حال عدم مشاركة لاعبى الزمالك، والزمالك لديه مباراة مهمة أمام إليكت التشادى وعلامات استفهام على موقف اتحاد الكرة بشأن انضمام اللاعبين الدوليين، خاصة أن الزمالك لا يملك سوى 14 لاعبا فقط للمباراة".

واختتم: "أناشد اتحاد الكرة السماح للاعبى الزمالك الدوليين بخوض مباراة إليكت، وكان يجب على مدير المنتخب محمد غرابة التنسيق معنا قبل انضمام اللاعبين الدوليين، وفيريرا مستاء بشدة بسبب موقف اتحاد الكرة".