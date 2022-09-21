شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يشيد بسرعة انسجام الصفقات الجديدة والعائدون من الإعارة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثنى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على سرعة انسجام الصفقات الجديدة والعائدين من الإعارة في صفوف الأهلي مثل البرازيلي برونو سافيو وشادي حسين ومحمد مغربي وشادي رضوان، والذين انصهروا مع باقي عناصر الفريق الأحمر ضمن برنامج التحضير لخوض منافسات الموسم الجديد بالدوري المصري.

وعبر الجهاز الفني للأهلي عن ارتياحه من سرعة انسجام الصفقات الجديدة والعائدين من الإعارات، وهو ما سيعود بالنفع على الفريق الأحمر، في ظل رغبة الجهاز الفني في خلق حالة من الانسجام والتفاهم بين اللاعبين القدامى والجدد، من أجل تسهيل مهمته في توصيل أسلوبه وفكره الخططي والفني لكل اللاعبين المتاحين في صفوف الأهلي خلال الموسم المقبل.

ويراقب جهاز الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، أداء اللاعبين الدوليين، وعلى رأسهم الثنائى التونسى على معلول، والمالى أليو ديانج لاعبا الفريق، مع منتخبات بلادهم خلال مباريات الاجندة الدولية، وكذلك الخماسى محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وحمدى فتحى وكريم فؤاد، ويلعب منتخب تونس خلال فترة التوقف الدولي المقبلة وديا أمام كل من: جزر القمر والبرازيل يومين 22 و27 سبتمبر في فرنسا، استعدادا لمونديال 2022 بقطر، فيما يستعد منتخب مصر لوديتي النيجر وليبيريا.