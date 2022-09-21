شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أندية بالصبغة الأجنبية فى الموسم الجديد.. 5 جنسيات للمدربين فى الدورى المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اتجهت 7 أندية فى الكرة المصرية إلى المدرب الأجنبى فى الموسم الجديد، من أجل الظهور المميز ومحاولة التتويج بالبطولات فى الموسم الجديد بالاعتماد على الأجانب.

وتستعد جميع الأندية المصرية فى الوقت الحالى لتدعيم صفوفها وتجهز لاعبيها من أجل الموسم المقبل من بطولة الدورى وكأس مصر للظهور بشكل مميز.

7 أجانب

وتدخل 7 أندية الموسم الجديد وعلى رأس القيادة الفنية لها مدرب أجنبى، حيث سيطرت الجنسيتان البرتغالية واليونانية على اختيارات الأندية بالتواجد على رأس ناديين لكل منها، فيما جاءت الجنسية الإسبانية والصربية والسويسرية على رأس قيادة كل نادى فقط.

وجاءت اختيارات الأندية للمدربين الأجانب كالتالى:

الزمالك - البرتغالى جوسفالدو فيريرا

فاركو – البرتغالى نونو ألميدا

بيراميدز – اليونانى تاكيس جونياس

غزل المحلة – اليونانى بابا فاسيلو

الأهلى – السويسرى مارسيل كولر

الاتحاد – الصربى زوران مانولوفيتش

الإسماعيلى – الإسبانى خوان كارلوس جاريدو