شكرا لقرائتكم خبر عن دونجا بعد الانتقال للزمالك: حلم تحول لحقيقة ولا خيار سوى الدفاع عن ألوانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق الزمالك الجديد، عن سعادته بالانتقال لقلعة ميت عقبة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما توصلت إدارة الزمالك لاتفاق مع بيراميدز لضم اللاعب.

وكتب اللاعب عبر حسابه الشخصى على إنستجرام: "حلم تحول حقيقة.. دائمًا كان الزمالك الاختيار الأول، والآن لا خيار سوى الدفاع عن ألوان الزمالك وإسعاد الجماهير الأعظم فى مصر".

ويحرص الجهاز الطبى للزمالك، برئاسة الدكتور محمد أسامة، على التواصل مع دونجا، للاطمئنان على إصابته بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها إصابته بغضروف الركبة الخارجي، خلال مران المنتخب على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويأمل الجهاز الطبى فى سرعة شفاء اللاعب وعودته إلى للمشاركة لتسجيل الظهور الأول مع ابناء قلعة ميت عقبة، حيث تحتاج إصابته لما يقرب من 6 أسابيع للتأهيل.

وكان ”الخليج 365” علم أن قائمة الزمالك تضم 27 لاعبًا من بينهم 5 أسماء جدد وهم السنغالي إبراهيما نداي، والمغربي زكريا الوردي، وعمر جابر ونبيل عماد دونجا بعد النجاح في التعاقد معهما من نادي بيراميدز، ومصطفي الزناري بعد التعاقد معه من طلائع الجيش، وتم قيد محمد صبحى حارس المرمى عقب انتهاء إعاراته من نادى فاركو.