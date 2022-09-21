شكرا لقرائتكم خبر عن إيلبكت التشادي: الكاف لم يخطرنا حتى الآن بتأجيل لقاء الزمالك.. وهذا سبب عدم إذاعة الذهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إيمانويل ويكادي، المتحدث الإعلامي لنادي إيليكت التشادي، أنهم لم يتلقوا أي خطاب رسمي من الكاف حتى الآن بشأن تأجيل مباراة الزمالك في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال ويكادي في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "تلقينا معلومات أول أمس بشأن تأجيل اللقاء وعلمنا أن الزمالك طلب تأجيل اللقاء بشكل رسمي"، وتابع: "سنعقد اجتماعا فنيا خلال الساعات المقبلة ليتم مناقشة الأمر واتخاذ القرار النهائي".

وأضاف أنهم لم يسيئوا استقبال بعثة الزمالك، والمباراة تم لعبها في الكاميرون ولو كانت على أرضنا لكنا مسئولين عن التنظيم.

وأكمل: "علمنا من مراقب المباراة أن الزمالك لم يخطر الكاف من الأساس بموعد الحضور للكاميرون وقد يكون هذا الأمر هو السبب في شكوى الزمالك".

وواصل: "أفضل لاعبي الزمالك في المباراة هو شيكابالا ومحمد عواد والأخير تصدى لفرصة محققة في الشوط الأول كانت كفيلة بتغيير النتيجة".

وأوضح أنهم لم يرفضوا إذاعة مباراة الزمالك مثلما تردد، والشارة كانت صعبة هناك ولم نرفض إذاعة اللقاء، ولم نتمكن من إذاعة المباراة على صفحتنا لنفس السبب". وأكمل: "فضلنا خوض لقاء الذهاب في الكاميرون لقرب المسافة بين الكاميرون وتشاد".