شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يدرس عرض طلائع الجيش لاستمرار إعارة محمد الصباحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس مسئولو فريق الاتحاد السكندري عرض طلائع الجيش لاستمرار استعارة محمد الصباحي لاعب سيد البلد لموسم آخر في الموسم الجديد، وإدخال لاعب من الجيش كصفقة تبادلية.

وعرض مسئولو طلائع الجيش الظهير الأيمن أحمد هاني ليكون بديلا للصباحي، وعرض مسئولو الاتحاد الأمر على الصربى زوران مانولوفيتش ليتخذ القرار النهائي.

وكان المدير الفني الصربي لنادي الاتحاد السكندري زوران مانولوفيتش استبعد 5 لاعبين من قائمة فريق الاتحاد السكندري، وطالب بالاستغناء عنهم نهائيا وهؤلاء اللاعبين هم كريم يحيى – عبد السميع "سيمو" – مروان النجار – احمد راشد، كما تم تسلم احمد نبيل مانجا الاستغناء الخاص به بعد استبعده من القائمة الأولية التي أرسلها نادي الاتحاد لاتحاد الكرة .

ومن المنتظر أن ينتظم المحترفون الخمسة مابولولو وبنجامين وساليفو وسمبورى ونصيب فى التدريبات يوم 21 سبتمبر الجارى عقب عودتهم من الإجازة.

وقرر الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، انطلاق المعسكر المغلق للفريق السكندري 24 سبتمبر الجارى، استعدادا للموسم الكروى الجديد، ومن المنتظر أن يستمر المعسكر لمدة أسبوع لينتهى يوم 8 أكتوبر المقبل.