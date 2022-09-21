رئيس الإسماعيلي: نأمل تقديم موسم قوي مع جاريدو.. ونريد العودة لحصد البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي، أن فريق الدراويش يأمل في تقديم موسم قوي مع خوان كارلوس جاريدو المدير الفني الجديد للفريق، مشيراً إلى أن الفريق يريد العودة لحصد البطولات.

وقال الكومي في تصريحات عبر قناة "صدى البلد": نتمنى التوفيق لجاريدو، هو مدرب كبير وسبق له تدريب الأهلي، ونأمل تقديم موسم قوي معه".

وأضاف: "ما نفعله كمجلس إدارة من أجل الجماهير، ونريد العودة لحصد البطولات مرة أخرى، وأبرمنا صفقات قوية".

واختتم الكومي: "نأمل في توفير الأموال اللازمة خلال الموسم، واقتربنا من التوصل لاتفاق مع راعي من الخليج، وإذا نجح الاتفاق ستتوفر سيولة مادية في الإسماعيلي لسنوات طويلة، ولا يوجد أي مشكلة في صفقة فراس شواط".

جدير بالذكر أن الإسماعيلي أعلن عن التعاقد مع جاريدو لتولي تدريب فريق الدراويش.