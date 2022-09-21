معه 3 مساعدين.. تفاصيل تعاقد الإسماعيلي مع جاريدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عمرو حسني وكيل أعمال المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو عن تفاصيل تعاقد الإسماعيلي مع مدرب الأهلي الأسبق.

وقال حسني في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد: العقد مع جاريدو يمتد لموسمين، ويمكن إضافة موسم آخر وفقًا للاتفاق بين الطرفين، والشرط الجزائي عبارة عن 3 شهور من راتب المدرب".

وعن طول فترة المفاوضات التي وصلت إلى شهر قال: "استغرقت المفاوضات وقتًا لأننا كنا نريد إلغاء بند فسخ التعاقد إذا خسر الفريق 3 مباريات متتالية، لأن المدرب يريد أن ينفذ مشروعه بشكل كامل، إلى جانب دراسة بنود العقد من قبل المحامي الخاص بالمدرب الإسباني".

وأكد وكيل المدرب الإسباني أنه يأتي بصحبة مدرب أحمال، ومدرب مساعد، ومدربًا لحراس المرمى أيضًا.

وأبرم الإسماعيلي عدة صفقات في الميركاتو الصيفي حتى الآن ولعل أبرزهم صالح جمعة وحمدي النقاز وباسم مرسي وفراس شواط.

وكان الإسماعيلي قد أعلن تعاقده رسميًا مع خوان كارلوس جاريدو، مساء الثلاثاء.