أول تعليق من دونجا على انتقاله للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى الوافد الجديد على صفوف نادي الزمالك، نبيل عماد دونجا سعادته بالانضمام للقلعة البيضاء.

ونشر دونجا، مقطع الفيديو التقديمي له عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مُذيلاً إياه بتعليق:"حلم تحول إلى حقيقة، دائمًا كان الزمالك الاختيار الأول، والآن لا خيار سوى الدفاع عن ألوان الزمالك وإسعاد الجماهير الأعظم في مصر".

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق من اليوم إتمام تعاقده مع لاعب خط الوسط القادم من بيراميدز كرابع صفقاته الصيفية بعد المغربي زكريا الوردي و السنغالي إبراهيما نداي وعودة حارس المرمى محمد صبحي.