رسميًا.. الزمالك يُعلن تعاقده مع نبيل عماد "دونجا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك، إتمام مجلس إدارته التعاقد مع لاعب خط الوسط بصفوف بيراميدز، نبيل عماد دونجا.

ونشرت حسابات الزمالك، مقطع فيديو يظهر خلاله اللاعب وهو يوقع العقود بجانب أمير مرتضى المشرف على الكرة، مُذيلة إياه بتعليق: "الزمالك يختار من يختاره؛ من قرر أن يلعب من أجل الشعار، رحبوا معنا بلاعبنا الجديد نبيل عماد دونجا".

وكان الزمالك قد أعلن تعاقده رسميًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع كلًا من المغربي زكريا الوردي والسنغالي إبراهيما نداي بجاب عودة حارس مرماه محمد صبحي من فترة إعارته بنادي فاركو.

الزمالك يختار من يختاره؛ من قرر أن يلعب من أجل الشعار.