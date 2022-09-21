خاص.. سبب غريب يدفع الأهلي لإقامة الوديات في ملعب السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن سبب اختيار كولر ملعب السلام، لإقامة المباريات الودية، وليس ملعب التتش كما هو معتاد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "مباريات الأهلي الودية الثلاثة ستقام في ملعب السلام بقرار من مارسيل كولر".

وأضاف المصدر: "بما أنه ملعب الفريق الأساسي وهو يفضل أن تقام المباريات تلعب عليه، من أجل التعود على المساحات ويتعود الجهاز الفني نفسه على الملعب".

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته بإستاد مختار التتش على فترتين، استعداداً لمواجهة الاتحاد المنستيري المقرر لها بشكل مبدئي 8 أكتوبر المقبل في ذهاب دور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا .