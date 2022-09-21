سواريز يستعد للرحيل عن ناديه الأورجوياني

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن خوسيه فوينتس رئيس نادي ناسيونال الأوروجوياني اليوم الثلاثاء أن لويس سواريز النجم السابق لبرشلونة الإسباني سيرحل عن الفريق في نوفمبر المقبل حينما ينتهي عقده.

وعاد سواريز 35 عامًا إلى ناسيونال في يوليو الماضي عقب انتهاء عقده مع أتلتيكو مدريد الإسباني في نهاية الموسم الماضي.

وشارك الهداف التاريخي لمنتخب أوروجواي في عشر مباريات مع ناسيونال وسجل أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، لكنه سيرحل عن ناديه في نهاية الموسم الحالي، قبل انطلاق مونديال قطر.

وقال فوينتس لمحطة "بوينتو بينال" التليفزيونية "البطولة انتهت ولويس سواريز سيرحل عن ناسيونال، لن أشارك في توقعات خاطئة".

وأضاف "لويس سواريز قام بمجهود رائع لناسيونال، وكل مرة سألوني فيها ، كنت أقولها حتى لا ينتج عنها توقعات للمستقبل".

وختم رئيس ناسيونال حديثه بالقول "إنه راحل وقد قال ذلك أكثر من مرة، هكذا عالجنا الأمور".