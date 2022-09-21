يويفا يستبعد منتخب روسيا من المشاركة في تصفيات "يورو 2024"

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في بيان رسمي، الثلاثاء، استبعاد منتخب روسيا من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، التي من المقرر إقامتها في ألمانيا، على خلفية مواصلة روسيا اجتياحها العسكري لأوكرانيا.

وجاء في بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "جميع الفرق الروسية موقوفة حالياً استناداً إلى قرار اللجنة التنفيذية ليويفا في 28 فبراير/شباط 2022، الذي أيدته محكمة التحكيم الرياضي في 15 تموز/يوليو 2022".

وتابع بيان الاتحاد الأوروبي "بالتالي، لن تُدرَج روسيا في قرعة تصفيات كأس أوروبا لكرة القدم"، ليواصل "يويفا" منع جميع المنتخبات والأندية الروسية المشاركة في البطولات، التي تنظمها، نتيجة الاجتياح العسكري لأوكرانيا.

وكان الاتحاد الروسي لكرة القدم، قد حاول استباق بيان "يويفا"، بالقول بأنه قرر عدم المشاركة في قرعة التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأوروبية 2024، التي ستقام في مدينة فرانكفورت الألمانية بالتاسع من شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.

وقال الاتحاد الروسي في بيانه "لن يشارك المنتخب الروسي الوطني في قرعة تصفيات يورو 2024. ينبع هذا السبب من القرار الذي اتخذه يويفا في فبراير/شباط بتعليق مشاركة المنتخبات والأندية الوطنية الروسية في مسابقات الاتحاد (الأوروبي)".

(وكالات)