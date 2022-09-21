الامارات | مدرب مسافي: نطمح لأكثر من «الحصان الأسود»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب مسافي فهد بن عبود، أن طموح فريقه في الموسم الجاري لدوري الدرجة الأولى الظهور بشكل مميز في كل المباريات على مستوى الأداء والنتائج، ويطمح إلى أن يكون أكثر من كونه «الحصان الأسود» للبطولة. وقال بن عبود لـ«الإمارات اليوم»: «النظام الحالي بمشاركة 17 فريقاً سيغيّر من ملامح المنافسات بشكل كبير، ما سيجعل من البطولة قوية ومبارياتها صعبة ولا يمكن التوقع بأي منها. إدارة النادي برئاسة سعيد حمود المحرزي تتمتع بفكر احترافي ساعد الجهاز الفني على بناء الفريق بشكل فني جيد وممتع في الوقت نفسه». وأضاف: «لا نطمح إلى الصعود لدوري المحترفين، ولكن طموحنا أن نتميز في كل مباراة نلعبها، ما يساعد أن يحتل الفريق مكانة جيدة في ترتيب فرق البطولة».

وأكمل: «فريق مسافي لا يلعب بأسلوب تكتيكي واحد، بل بأساليب عدة، ما يجعل الفريق متمكناً فنياً».