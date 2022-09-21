الامارات | الوصل يحتفى بعيد ميلاد عموري الـ 31

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت الصفحة الرسمية بنادي الوصل بيوم ميلاد نجم الفريق عمر عبدالرحمن (31 سنة)، والذي تزامن أمس، كما قام عدد من أصدقاء اللاعب وجماهير الإمبراطور بتهنئة «عموري»، بهذه المناسبة. وكان عمر عبدالرحمن «عموري» قد انتقل إلى صفوف الوصل مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع شباب الأهلي. وظهر «عموري» بمستويات لافتة مع «الإمبراطور»، بيد أنه لم يتم استدعاؤه لتشكيلة المنتخب الوطني، التي تقيم معسكراً في النمسا تحضيراً لأمم آسيا 2023.