الامارات | فريق «الإمارات» يدعم صفوفه بالدرّاج البريطاني آدم ييتس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق «الإمارات» للدرّاجات الهوائية عن تعاقده مع الدرّاج البريطاني آدم ييتس بعقد يمتد لثلاث سنوات حتى نهاية موسم 2025.

وحقق ييتس (30 عاماً)، المتخصص في سباقات التسلق، 18 انتصاراً في السباقات الاحترافية، بما في ذلك فوزه في كل من جولة ألمانيا وجولة كاتالونيا وطواف الإمارات، فضلاً عن انضمامه مرتين لقائمة الأوائل الخمسة في جولة فرنسا.

وسبق أن فاز ييتس في عدد من أبرز سباقات اليوم الواحد، بما في ذلك سباق سان سيباستيان الكلاسيكي، وبفضل قدراته الفريدة في سباقات التسلق، يتوقع أن يمثّل ييتس إضافة مهمة لتشكيلة فريق الإمارات.