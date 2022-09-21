الامارات | الأبيض الأولمبي يستعد لمواجهة منتخب عُمان ودياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُواصل المنتخب الوطني الأولمبي استعداداته لخوض مباراته الودية الأولى أمام شقيقه منتخب عُمان، السبت المقبل، ضمن تجمعه الداخلي في دبي. ويؤدي المنتخب تدريباته اليومية في ملعب حميد الطاير بنادي النصر، بقيادة الإسباني دينيس سيلفا وبمشاركة جميع اللاعبين.

ويأتي المعسكر الحالي في إطار استراتيجية لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية نحو إعداد المنتخب بشكل مثالي للبطولات المقبلة.