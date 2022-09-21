الامارات | «كأس أم الإمارات للجوجيتسو» تنطلق الجمعة في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الجوجيتسو عن تنظيم «كأس أم الإمارات للجوجيتسو» يومي 24 و25 الجاري، في «جوجيتسو أرينا» بمدينة زايد الرياضية، وسط مشاركة مئات اللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وتقام المنافسات ضمن ثلاث فئات هي: الناشئات تحت 16 عاماً، والشابات تحت 18 عاماً، والكبار فوق 18 عاماً، ومن المتوقع أن تشهد البطولة التي تحظى بمكانة كبيرة لدى الاتحاد وكل الأندية، بما تحمله من اسم غال على نفوس الجميع، الكثير من الندية والحماس مع مشاركة عدد من اللاعبات المصنفات والمنتسبات إلى المنتخب الوطني.ويقام «مهرجان أم الإمارات للجوجيتسو»، الذي يستهدف الأطفال والبراعم من عمر 4 - 13 عاماً يوم الجمعة المقبل، في خطوة تواكب حرص الاتحاد ورؤيته حول الاستثمار في الفئات العمرية الصغيرة باعتبارها تمثل مستقبل الرياضة للدولة.