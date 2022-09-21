الامارات | مذكرة تفاهم مشتركة بين «كوارترو» والأكاديمية الأولمبية الوطنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع مركز كواترو الرياضي والأكاديمية الأولمبية الوطنية التابعة للجنة الأولمبية الوطنية، مذكرة تفاهم مشتركة. اقيم حفل توقيع مذكرة التفاهم أول من أمس، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس مجموعة عجمان القابضة، التي تمتلك مركز كواترو الرياضي في عجمان، والأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية في اللجنة الأولمبية الوطنية، عزة بنت سليمان، ووقع على الاتفاقية المدير التنفيذي لمركز كواترو، يحيى الجسمي، والمدير التنفيذي بالوكالة بالاكاديمية الأولمبية الوطنية، محمد بن درويش.

وتهدف المذكرة إلى رفع المستوى الرياضي للأفراد بدورات تدريبية وورش عمل.