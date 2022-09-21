مدرب منتخب ألمانيا: قطر لا تستحق استضافة كأس العالم 2022

الشارقة - اميمة ياسر -

قال هانزي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني، إنه كان من المفترض "فتح تحقيق في حصول قطر على تنظيم بطولة كأس العالم 2022 منذ فترة طويلة للغاية".

ومن المقرر أن تستضيف قطر مونديال 2022 بعد شهرين من الآن لأول مرة في تاريخ العرب والشرق الأوسط، بعدما حصلت الدولة الآسيوية على حق تنظيم كأس العالم في عام 2010.

وفي تصريحات نقلها موقع "Frankfurter Allgemeine" الألماني، قال هانزي فليك: "هل كان من الصواب منح كأس العالم لقطر؟، هذا سؤال كان يجب طرحه منذ زمن طويل وليس الآن".

وأضاف مدرب المنتخب الألماني: "هذا السؤال كان يجب التحقيق فيه، ولكن الآن قطر ستستضيف البطولة، ولا يوجد أي شيء يمنعهم من استضافة الكأس".

وتابع: "إذا تعلق الأمر بحقوق الإنسان، فإن قطر لا تستحق استضافة كأس العالم، لأن الأمر يتعلق بالإنسانية وليس أي شيء آخر".

يشار إلى أن المنتخب الألماني يتواجد ضمن المجموعة الخامسة رفقة إسبانيا وكوستاريكا واليابان.