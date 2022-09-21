شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعلن تولى الإسبانى جاريدو قيادة الفريق رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي التعاقد مع الإسباني خوان كارلوس جاريدو لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

ومن المقرر أن يصل المدرب الأسباني خلال الساعات القليلة القادمة، على أن يقوم بتوقيع العقود فى حضور مجلس إدارة النادي، غدًا الأربعاء فى تمام الساعة الرابعة عصرا وسط وسائل الإعلام المختلفة.

وسيبدأ جاريدو مهمته رسميًا بعد التوقيع مباشرة، وذلك لاستكمال فترة الإعداد استعداداً لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.

ويحمل المدرب الإسبانى سيرة مميزة على الصعيد التدريبي فقد تولي تدريب نادي فياريال الإسباني عام 2001 وقادهم للصعود للدور نصف النهائي بالدوري الأوروبي قبل أن يتأهل في الموسم التالي لبطولة دوري الأبطال، كما تولى تدريب أندية كلوب بروج البلجيكي قبل أن يعود للدوري الأسباني وقيادة فريق ريال بيتيس، ثم انتقل بعدها لتدريب الأهلى عام 2014 ثم الاتفاق السعودي أعقبها الانتقال لتدريب الرجاء البيضاوي المغربي، قبل أن يقود العين الإماراتي والوداد المغربي والنجم الساحلي التونسي، وكان آخر تجاربه بدوري القسم الثاني فى إسبانيا.