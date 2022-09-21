شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام ثلاثى الإسماعيلى الجديد فى التدريبات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "عبد الرحمن أنوس" باستاد الإسماعيلية، خلال فترة الإعداد، تحضيراً لخوض منافسات النسخة الجديدة من مسابقة الدوري المحلي. المران شهد مشاركة الثلاثي صالح جمعه وأحمد محسن ومحمد حسن الوافدين الجدد بعد إبرام التعاقد معهم.

كما انتظم أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق، خلال التدريبات الجماعية بعد عودته من معسكر منتخب مصر الأخير، بينما واصل باهر المحمدي مدافع الدراويش غيابه بعد شعوره بآلام فى العضلة الضامة.

واشتمل المران على حصص بدنية شاقة من شأنها الإرتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين قبيل إنطلاق الموسم الجديد، كما تطرق لمجموعة من التدريبات الخططية.