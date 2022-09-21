شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم المنتخب المصري للشباب مواليد 2003 تدريباته اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة فريق طلائع الجيش الودية. ويلتقى منتخب مصر أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش غدًا الأربعاء، في ثاني التجارب الودية، ويخوض منتخب مصر للشباب مباراة ودية ثالثة أمام منتخب الكويت يوم الأحد المقبل.

وتعادل المنتخب الوطني للشباب تحت قيادة مدربه محمود جابر أمام فريق سبورتنج بهدف لكل منهما، في أولى المباريات الودية التي خاضها المنتخب، الأحد الماضي، في معسكر المغلق بالإسكندرية، ومن المقرر أن يختتم معسكره بمواجهة المنتخب الكويتي يوم 25 سبتمبر الجاري.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلاً من: محمود جابر مديرًا فنيًا، كرم مرسي مدربًا عامًا، حمدي حمدان مدربًا، إيهاب جلال مدربًا لحراس المرمي، هاجد هاني طبيب المنتخب ناصر هريدي أخصائي أحمال وتأهيل وأحمد ممدوح أخصائي تدليك واللواء عبدالجليل إمام مدير المنتخب، علاء سعيد مسؤل المهمات.

في سياق متصل، قال المدير الفني لمنتخب الشباب، إن البطولة العربية الأخيرة التي خسر المنتخب لقبها أمام السعودية في المباراة النهائية، شجعت العديد من اللاعبين المحترفين لطلب الانضمام للمنتخب، وحمل ألوان مصر في المحافل العربية والعالمية.

وقال جابر إن المستوى المميز الذى قدمه المنتخب في البطولة، خاصة فى الأدوار الإقصائية، أظهر الإمكانيات الحقيقية التى تحظى بها الكرة المصرية في الفئات السنية المختلفة، موضحا أنه تلقى العديد من الرسائل من المحترفين يطلبون تمثيل المنتخب.