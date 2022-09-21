7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 20 / 9 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 20 / 9 / 2022 فى مقدمتها، بمشاركة المحترفين ولاعبى الزمالك المنتخب يواصل استعدادته لوديتي النيجر وليبيريا.

بمشاركة المحترفين ولاعبى الزمالك.. المنتخب يواصل استعدادته لوديتي النيجر وليبيريا.. صور

خاض منتخب مصر الأول بقيادة روي فيتوريا تدريباته اليوم بفندق الاقامة في إطار الاستعداد لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري.

وصول محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر ببرج العرب .. صور

وصل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي إلى معسكر منتخب مصر ببرج العرب بالإسكندرية، في إطار الاستعداد لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي 23 و27 سبتمبر الجاري باستاد الإسكندرية.

سلبية مسحة لاعبي الزمالك و المحترفين في معسكر المنتخب

جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعبو الزمالك محمود الونش و أحمد سيد زيزو و أحمد فتوح و إمام عاشور ، بالاضافة إلى اللاعبين المحترفين محمود حسن تريزيجيه و عمر مرموش و مصطفي محمد سلبية عقب انضمامهم اليوم لمعسكر الفريق استعدادا لوديتي النيجر و ليبيريا المقرر لهما يومي ٢٣ و ٢٨ سبتمبر الجاري .

مفاجأة.. بيراميدز يقترب من تمديد تعاقد عبد الله السعيد موسم إضافى

يقترب مسئولى نادى بيراميدز من التوصل لاتفاق مع نجم الفريق عبد الله السعيد، لتمديد تعاقده موسم إضافى ليستمر مع الفريق السماوى موسمين مقبلين خاصة وإن عقد اللاعب ممتد حتى نهاية الموسم المقبل.

الزمالك يترقب قرار الكاف بشأن موعد لقاء العودة أمام إيليكت التشادى

يترقب مسئولى نادى الزمالك وايليكت التشادى قرار الاتحاد الأفريقى كاف، بشأن تعديل موعد مباراة العودة بين الفريقين فى إياب الدور التمهيدى من بطولة دورى أبطال افريقيا، ليقام اللقاء يوم 30 من الشهر الجارى بدلاً من 25.

الزمالك يحصل على موافقة فيريرا لإعارة بعض الناشئين

يعقد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك جلسة خاصة مع البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك لإطلاعه على ملف الناشئين بالفريق للحصول على موافقته بشكل نهائي لإعارة عدد من الناشئين للفرق المنافسة لإكسابهم بعض الخبرات على أن يعودوا لصفوف الفريق في الموسم المقبل .

الأهلى: سافيو يعانى من إجهاد بسيط بسبب مشاركته بالمباريات قبل الانضمام للفريق