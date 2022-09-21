شكرا لقرائتكم خبر عن عبده يحيى مطلوب فى الزمالك وفيوتشر.. وغزل المحلة يدرس العروض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح اللاعب عبده يحيى، مهاجم فريق غزل المحلة، على ردار الزمالك وفيوتشر فى الفترة الحالية، حيث يرغب كل ناد فى الحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوفه.

وكان مسئولو نادى الزمالك تحدثوا مع أحد مسئولي نادى غزل المحلة للحصول على الاستغناء الخاص بالمهاجم عبده يحيى وإتمام التعاقد معه بشكل رسمي، والاتفاق على كافة الأمور المادية التى تقرب من 12 إلى 10 ملايين جنيه.

ويعد عبده يحيى من أفضل العناصر في فريق غزل المحلة وبطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، حيث شارك في جميع المباريات وتمكن من تسجيل 13 هدفا، وساهم في وصول الفريق الى نهائي بطولة كأس رابطة الأندية.

ويسعى مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم من إبرام بعض الصفقات القوية لدعم الفريق الموسم المقبل في ظل المنافسة الشرسة، التي تشهدها البطولة الموسم المقبل وحصد مركز متقدم بجدول ترتيب المسابقة.

وأنهى فريق غزل المحلة بطولة الدورى المصرى الممتاز بالمركز الخامس عشر برصيد 36 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 15 مباراة وتعرض للهزيمة في 12 مباراة.