شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 20/ 9/ 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء، الموافق 20/ 9/ 2022 العديد من الأحداث الهامة جاء فى مقدمتها، الزمالك يترقب قرار الكاف بشأن موعد لقاء العودة أمام إيليكت التشادى، والزمالك يحصل على موافقة فيريرا لإعارة بعض الناشئين.

تقسيم تدريب الزمالك لجزأين ودانيال يدون كافة الملاحظات

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البدلاء والمستبعدون من مواجهة إيليكت التشادي الأخيرة، فقرة تدريبات تأهيلية قوية على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

8 غيابات فى تدريب الزمالك قبل لقاء العودة أمام ايليكت التشادى

شهدت تدريبات الزمالك، التي أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي ، غياب العديد من اللاعبين بسبب الإنضمام لقائمة المنتخب الوطني الأول أو الأولمبي، و منتخب تونس.

الزمالك يترقب قرار الكاف بشأن موعد لقاء العودة أمام إيليكت التشادى

يترقب مسئولى نادى الزمالك وايليكت التشادى قرار الاتحاد الأفريقى كاف، بشأن تعديل موعد مباراة العودة بين الفريقين فى إياب الدور التمهيدى من بطولة دورى أبطال افريقيا، ليقام اللقاء يوم 30 من الشهر الجارى بدلاً من 25.

تدريبات لشيكابالا ونيمار وروقا وعبد الغنى باستخدام كرات تنس وأطواق بلاستيكية

خاض رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا ومحمد عبد الغني ومحمد أشرف روقا وسيد عبدالله نيمار، تدريبات تأهيلية واستشفائية خاصة على هامش المران المقام حاليا بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة إيليكت التشادى المقبلة.

حساب كأس العالم يشيد بمهارات شيكابالا مع مصر ضد الأرجنتين.. فيديو

أشاد الحساب الرسمي لكأس العالم، التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بلاعب منتخب مصر و قائد الزمالك الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا.

الزمالك يهزم مولودية الجزائر 26/31 ويتأهل لنصف نهائى البطولة العربية لليد

فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره مولودية الجزائر بنتيجة 26/31 فى ثالث مواجهات دور المجموعات بالبطولة العربية التى تستضيفها تونس، وتستمر حتى يوم 27 سبتمبر الجارى،ليتأهل إلى نصف النهائى .

الزمالك يحصل على موافقة فيريرا لإعارة بعض الناشئين

يعقد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك جلسة خاصة مع البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك لإطلاعه على ملف الناشئين بالفريق للحصول على موافقته بشكل نهائي لإعارة عدد من الناشئين للفرق المنافسة لإكسابهم بعض الخبرات على أن يعودوا لصفوف الفريق في الموسم المقبل .

حازم إمام يقترب من التوقيع للداخلية