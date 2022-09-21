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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 20 / 9 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 20 / 9 / 2022 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، طبيب الأهلى يتسلم اليوم نتائج فحوصات وقياسات شادى حسين.
طبيب الأهلى يتسلم اليوم نتائج فحوصات وقياسات شادى حسين
الأهلى: سافيو يعانى من إجهاد بسيط بسبب مشاركته بالمباريات قبل الانضمام للفريق
أدى البرازيلي برونو سافيو جلسة في الجيم ثم قام بالجري حول الملعب بعد حصوله على راحة من مران اليوم، وفقًا لرؤية الجهاز الطبي وبالتنسيق مع الجهاز الفني بسبب إجهاد بسيط للاعب نتيجة مشاركته في عدد من المباريات قبل وصوله إلى القاهرة، ومشاركته في فترة الإعداد التي اشتملت على تدريبات على فترتين، ويعاد تقييم حالته غدًا قبل مباراة بتروجت الودية، وذلك بحسب ما نشر الموقع الرسمى للأهلى.
الأهلى ينتظر استغناء وادى دجلة لإعلان تعاقده مع سباعى الفريق
جهاز الأهلى يراقب أداء لاعبيه الدوليين فى المنتخبات خلال فترة الأجندة الدولية
يراقب جهاز الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، أداء اللاعبين الدوليين، وعلى رأسهم الثنائى التونسى على معلول، والمالى أليو ديانج لاعبا الفريق، مع منتخبات بلادهم خلال مباريات الاجندة الدولية، وكذلك الخماسى محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وحمدى فتحى وكريم فؤاد، ويلعب منتخب تونس خلال فترة التوقف الدولي المقبلة وديا أمام كل من: جزر القمر والبرازيل يومين 22 و27 سبتمبر في فرنسا، استعدادا لمونديال 2022 بقطر، فيما يستعد منتخب مصر لوديتي النيجر وليبيريا.
يخوض الجنوب أفريقى بيرسى تاو وأحمد نبيل كوكا ثنائى فريق الكرة بالنادى الأهلى المرحلة الأخيرة من برنامجهم التأهيلى استعدادا للموسم الجديد.