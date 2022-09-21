أخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 20 / 9 / 2022

القاهرة - سامية سيد - شهدت النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 20 / 9 / 2022 العديد من الأخبار المهمة أبرزها، طبيب الأهلى يتسلم اليوم نتائج فحوصات وقياسات شادى حسين.

طبيب الأهلى يتسلم اليوم نتائج فحوصات وقياسات شادى حسين

الأهلى: سافيو يعانى من إجهاد بسيط بسبب مشاركته بالمباريات قبل الانضمام للفريق

أدى البرازيلي برونو سافيو جلسة في الجيم ثم قام بالجري حول الملعب بعد حصوله على ‏راحة من مران اليوم، وفقًا لرؤية الجهاز الطبي وبالتنسيق مع الجهاز الفني بسبب إجهاد بسيط ‏للاعب نتيجة مشاركته في عدد من المباريات قبل وصوله إلى القاهرة، ومشاركته في فترة ‏الإعداد التي اشتملت على تدريبات على فترتين، ويعاد تقييم حالته غدًا قبل مباراة ‏بتروجت الودية، وذلك بحسب ما نشر الموقع الرسمى للأهلى.